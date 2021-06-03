В Свердловской области завели дело по факту пропажи туристки, сплавлявшейся на байдарке

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В Свердловской области завели уголовное дело по факту пропажи туристки Анастасии Пыхтеевой. 35-летняя жительница Перми исчезла 29 мая.
В Свердловской области завели дело по факту пропажи туристки, сплавлявшейся на байдарке
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Об этом сообщает Life.ru.

Пыхтеева приехала в город Нижние Серги и начала сплав по реке Серге. Конечным пунктом должно было стать село Аракаево, но туристка туда не добралась.

«С учётом того, что у женщины не было оснований куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учётом её устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы, в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела», — заявили в региональном СУ СК России.

Со своей стороны, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что на поиски женщины направлено несколько групп, также участвуют волонтёры.

В полиции просят всех, кто может располагать данными об обстоятельствах исчезновения туристки, проинформировать об этом правоохранительные органы.

Ранее председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская в беседе с ФАН рассказала о причинах пропажи несовершеннолетних.

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