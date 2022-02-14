Вице-губернатор Севастополя Кулагин прокомментировал показатели заболеваемости COVID-19

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Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин в ходе совещания в правительстве города прокомментировал показатели заболеваемости коронавирусом.
Вице-губернатор Севастополя Кулагин прокомментировал показатели заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«У нас намечается, так сказать, выход на плато, поскольку мы наблюдаем вторую неделю снижение темпов прироста. Да, заболеваемость у нас пока увеличивается. За неделю количество выявленных случаев увеличилось в 1,34 раза. На прошлой неделе мы говорили о том, что неделя к неделе увеличилась в 1,38, а на позапрошлой — в два раза», — цитирует Кулагина «Новый Севастополь».

По его словам, суточный темп прироста заболеваемости сократился на 3% за неделю.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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