Специалист по рынку труда Кумпель дал советы фрилансерам по оформлению трудоустройства

Управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артём Кумпель дал советы фрилансерам по оформлению трудоустройства.

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовал оформить отношения с работодателем официально.

«Чем меньше конкретики в договоре, тем тщательнее с ним надо ознакомиться. Если вам что-то не ясно, не надо стесняться задавать работодателю конкретные вопросы, спрашивать про размер заработной платы и сроки её выдачи», — отметил Кумпель.

По его словам, система штрафов в Трудовом кодексе не предусмотрена, но базовые правила работают повсеместно.

«Во-первых, к подработке надо относиться как к основной работе — выполнять всё качественно и в срок. Во-вторых, в случае нарушения дедлайна или отказа от работы необходимо незамедлительно предупредить заказчика, чтобы не оказаться в неловком положении», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что крупный ущерб, нанесённый по вине фрилансера, обычно является страховым случаем, а мелкий могут взыскать с исполнителя в индивидуальном порядке.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.