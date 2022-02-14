Специалист по рынку труда Сухоставец прокомментировал ситуацию с фрилансом в России

Директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец прокомментировал ситуацию с фрилансом в России.

«Спрос на фриланс заметно растёт. Так, по подсчётам FL.ru, за 2020 год рынок фриланса в России вырос до 41 млрд в год, в 2021-м — до 49,2 млрд, в 2022-м рост может составить ещё 20%», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, основная причина — набирающий популярность тренд на аренду кадров как возможность поддержать производительность без существенного расширения фонда оплаты труда.

Как отметил Сухоставец, налоговый режим самозанятости открывает и для бизнеса, и для фрилансеров прекрасные возможности для легализации своей работы по льготной ставке.

«Кстати, без обязательных отчислений в ПФР и ФСС, в отличие от стандартного (договора. — RT) ГПХ или договора с ИП, что также обеспечивает больший приток кадров на рынок фриланса и активный спрос со стороны бизнеса», — пояснил он.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.