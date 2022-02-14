Телеведущая Чехова заявила о необходимости создать альтернативу Дню всех влюблённых

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Российская телеведущая Анфиса Чехова заявила о необходимости создать альтернативу Дню всех влюблённых для людей без пары 14 февраля.
Телеведущая Чехова заявила о необходимости создать альтернативу Дню всех влюблённых
  • ©Kristina Nikishina/Epsilon/Getty Images

«Я считаю, что этот праздник очень хорош для влюблённых, но люди, у которых нет пары, испытывают грусть, печаль и раздражение зачастую. Нужно придумать какую-то альтернативу. Например, день любви к себе, (день. — RT) влюблённых в жизнь, в свою работу», — рассказала она в беседе с Life.ru.

По словам Чеховой, она лично никогда романтично не праздновала День всех влюблённых.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с  Общественной службой новостей дала советы людям без пары на 14 февраля.

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