В Калининграде депутаты рассмотрели кандидатуру Никитина на должность омбудсмена

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В ходе заседания комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Калининградской облдумы депутаты рассмотрели кандидатуру Владимира Никитина на должность уполномоченного по правам человека в Калининградской области.
В Калининграде депутаты рассмотрели кандидатуру Никитина на должность омбудсмена
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Об этом сообщает «Янтарный край».

С инициативой о продлении полномочий Никитина выступил председатель облдумы региона Андрей Кропоткин.

По результатам обсуждения члены комитета рекомендовали областной думе включить его кандидатуру в список для тайного голосования на должность уполномоченного по правам человека Калининградской области.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подвела итоги работы ведомства.

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