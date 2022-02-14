В Калининграде депутаты рассмотрели кандидатуру Никитина на должность омбудсмена

В ходе заседания комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Калининградской облдумы депутаты рассмотрели кандидатуру Владимира Никитина на должность уполномоченного по правам человека в Калининградской области.

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Об этом сообщает «Янтарный край». С инициативой о продлении полномочий Никитина выступил председатель облдумы региона Андрей Кропоткин. По результатам обсуждения члены комитета рекомендовали областной думе включить его кандидатуру в список для тайного голосования на должность уполномоченного по правам человека Калининградской области. Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подвела итоги работы ведомства.