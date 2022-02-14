В Калининграде депутаты рассмотрели кандидатуру Никитина на должность омбудсмена
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Об этом сообщает «Янтарный край».
С инициативой о продлении полномочий Никитина выступил председатель облдумы региона Андрей Кропоткин.
По результатам обсуждения члены комитета рекомендовали областной думе включить его кандидатуру в список для тайного голосования на должность уполномоченного по правам человека Калининградской области.
Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подвела итоги работы ведомства.