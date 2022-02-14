Глава Севастополя Развожаев выступил за создание службы по работе с бездомными животными

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил создать государственную службу по работе с бездомными животными.

«До конца марта надо всё это завершить, чтобы это подразделение в городе было сформировано, чтобы мы больше не выходили ни на какие конкурсы сомнительные, а занимались на государственном уровне этой проблематикой», — цитирует Развожаева «Новый Севастополь».

По его словам, в настоящее время в регионе идёт сбор средств на создание приюта для бездомных животных.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT назвал шаги по урегулированию проблемы с бездомными собаками.