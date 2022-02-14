Спасательное судно ЧФ «Коммуна» провело учение в акватории Чёрного моря
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе учения экипаж судна отработал действия по выгрузке глубоководного спасательного аппарата АС-28 на воду, его отходу от судна-носителя и переходу в назначенную точку погружения», — говорится в сообщении.
Кроме того, экипаж провёл подход, стыковку и расстыковку с макетом комингс-площадки подводной лодки, закреплённой на грунте на глубине порядка 40 м.
Тренировочные мероприятия проводились в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ России.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.