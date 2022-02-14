Спасательное судно ЧФ «Коммуна» провело учение в акватории Чёрного моря

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Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» провёл специальное учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке в морских полигонах боевой подготовки.
Спасательное судно ЧФ «Коммуна» провело учение в акватории Чёрного моря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе учения экипаж судна отработал действия по выгрузке глубоководного спасательного аппарата АС-28 на воду, его отходу от судна-носителя и переходу в назначенную точку погружения», — говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж провёл подход, стыковку и расстыковку с макетом комингс-площадки подводной лодки, закреплённой на грунте на глубине порядка 40 м.

Тренировочные мероприятия проводились в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ России.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.

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