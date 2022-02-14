Эксперт по цифровым рискам Кравцов предупредил об активизации мошенников 14 февраля

Руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов высказал предположение, что мошенники могут активизироваться в День всех влюблённых, 14 февраля.

«Мошенники подстраиваются под ситуацию на рынке услуг и товаров, а в праздники вроде 14 февраля как раз и происходит сильный рост этих рынков. К этим дням мошенники специально создают клоны сайтов или фишинговые ресурсы», — предупредил Кравцов в эфире радио Sputnik.

По его словам, это, например, может касаться бронирования столиков в ресторанах в последний момент.

Так, через поддельный ресурс мошенники могут попросить перевести им предоплату за услугу или перенаправить человека на полноценный фишинговый сайт, где надо будет ввести персональные и банковские данные.

В связи с этим Кравцов напомнил о правилах предосторожности. Специалист порекомендовал читать отзывы о ресурсах, которыми появится желание воспользоваться, или узнать дату регистрации домена.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.