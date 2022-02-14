В России создадут экономическую модель эффективности мер по борьбе с изменением климата

Одобренная российским правительством научно-техническая программа будет содержать разработку экономической модели эффективности мер по борьбе с изменениями климата, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Нам предстоит разработать модели оценки эффективности мер по борьбе с изменениями климата не только для национальной экономики в целом, но и для отдельных секторов экономики и регионов», — приводит РИА Новости слова Абрамченко, прозвучавшие на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

По её словам, в рамках данной программы также будет разрабатываться система мониторинга и учёта данных о потоках парниковых газов и углеродного цикла в наземных экосистемах России, система мониторинга российских прибрежных зон.

11 января старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.