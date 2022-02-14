В России создадут экономическую модель эффективности мер по борьбе с изменением климата

Короткая ссылка
Одобренная российским правительством научно-техническая программа будет содержать разработку экономической модели эффективности мер по борьбе с изменениями климата, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
В России создадут экономическую модель эффективности мер по борьбе с изменением климата
  • Gettyimages.ru

«Нам предстоит разработать модели оценки эффективности мер по борьбе с изменениями климата не только для национальной экономики в целом, но и для отдельных секторов экономики и регионов», — приводит РИА Новости слова Абрамченко, прозвучавшие на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

По её словам, в рамках данной программы также будет разрабатываться система мониторинга и учёта данных о потоках парниковых газов и углеродного цикла в наземных экосистемах России, система мониторинга российских прибрежных зон.

11 января старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить