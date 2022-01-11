Климатолог Киселёв высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

«Если говорить о тенденции на более продолжительный срок, допустим, на десятилетие или даже больше, то здесь можно говорить уверенно, что температура будет действительно расти. Расти будет температура как глобальная, так и на территории России», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это не значит, что каждый следующий год будет теплее предыдущего, но если рассматривать ситуацию на более продолжительном промежутке, то такая тенденция сохранится.

Как отметил Киселёв, повышение температуры воздуха в атмосфере может вызывать всё больше погодных аномалий.

«В частности, при повышении температуры воздуха в атмосфере повышается энергия системы. Эта энергия должна находить выход. И она находит выход, в частности во всевозможных погодных аномалиях, катаклизмах, в тёплых зимах или в жарком лете», — пояснил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России с 12 января.