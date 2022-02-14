После убийства замначальника управления автодорог Тамбовской области заведено дело

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Утром 14 февраля в подъезде дома на Астраханской улице в Тамбове было обнаружено тело заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями. По данному факту заведено уголовное дело.
После убийства замначальника управления автодорог Тамбовской области заведено дело
  • ©Следственный Комитет Российской Федерации

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Отрабатываются разные версии о мотивах произошедшего.

Как пишет kp.ru, Виктор Вакульчик ранее был главой предприятия «Тамбовтранс», которое осуществляет пассажирские перевозки в городе. В последнее время работал на посту замглавы управления автодорог Тамбовской области.

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