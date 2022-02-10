После двойного убийства на севере Москвы заведено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после двойного убийства в ходе семейной ссоры на севере Москвы, сообщает столичный главк СК.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, 10 февраля 2022 года в одной из квартир жилого дома на Бескудниковском бульваре Москвы обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

Рядом с домом найдено тело проживавшего в указанной квартире мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты.

По предварительным данным, в квартире проживали родственники, между которыми произошёл конфликт на бытовой почве.

Ранее сообщалось, что в квартире на севере Москвы обнаружили тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением.