РИА Новости: отставного генерала нашли мёртвым с огнестрельным ранением в Москве

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Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы.
РИА Новости: отставного генерала нашли мёртвым с огнестрельным ранением в Москве
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«Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой утром в субботу в квартире дома на Хорошёвском шоссе», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, погибший — генерал-майор милиции в отставке 1945 года рождения.

Возле тела был найден именной наградной пистолет.

В конце октября сообщалось, что в Ивантеевке найдено тело генерал-майора в отставке, бывшего первого заместителя начальника штаба воздушно-десантных войск Анатолия Белянина.

По данному факту Следственный комитет проводил проверку.

Сообщалось, что Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.

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