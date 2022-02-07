РИА Новости: отставного генерала нашли мёртвым с огнестрельным ранением в Москве

Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на севере Москвы.

«Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой утром в субботу в квартире дома на Хорошёвском шоссе», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, погибший — генерал-майор милиции в отставке 1945 года рождения.

Возле тела был найден именной наградной пистолет.

В конце октября сообщалось, что в Ивантеевке найдено тело генерал-майора в отставке, бывшего первого заместителя начальника штаба воздушно-десантных войск Анатолия Белянина.

По данному факту Следственный комитет проводил проверку.

Сообщалось, что Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.