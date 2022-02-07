РИА Новости: отставного генерала нашли мёртвым с огнестрельным ранением в Москве
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«Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено его супругой утром в субботу в квартире дома на Хорошёвском шоссе», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, погибший — генерал-майор милиции в отставке 1945 года рождения.
Возле тела был найден именной наградной пистолет.
В конце октября сообщалось, что в Ивантеевке найдено тело генерал-майора в отставке, бывшего первого заместителя начальника штаба воздушно-десантных войск Анатолия Белянина.
По данному факту Следственный комитет проводил проверку.
Сообщалось, что Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.