Опрос показал, что чаще всего оценивают женщины на первом свидании

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Опрос, проведённый по случаю Дня святого Валентина платформой Lamoda и сайтом для знакомств «Мамба», показал, что на первом свидании внешний вид партнёра оценивают 80% женщин.
Опрос показал, что чаще всего оценивают женщины на первом свидании
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При этом, как пишет «Газета.Ru», 34% опрошенных женщин находят привлекательными мужчин в деловых костюмах и туфлях, а 24% — в рубашках с футболками и кедах.

В свою очередь, мужчины обращают на внешний вид женщины меньше внимания — 64%.

Тем не менее 65% мужчин-респондентов признались, что чаще всего их привлекают женщины в платьях и юбках. Девушки в повседневной одежде — джинсах и худи — нравятся 32% участников исследования. Отмечается, что обувь на каблуках положительно оценивают 33% мужчин.

Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.

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