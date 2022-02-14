Опрос показал, что чаще всего оценивают женщины на первом свидании

Опрос, проведённый по случаю Дня святого Валентина платформой Lamoda и сайтом для знакомств «Мамба», показал, что на первом свидании внешний вид партнёра оценивают 80% женщин.

При этом, как пишет «Газета.Ru», 34% опрошенных женщин находят привлекательными мужчин в деловых костюмах и туфлях, а 24% — в рубашках с футболками и кедах.

В свою очередь, мужчины обращают на внешний вид женщины меньше внимания — 64%.

Тем не менее 65% мужчин-респондентов признались, что чаще всего их привлекают женщины в платьях и юбках. Девушки в повседневной одежде — джинсах и худи — нравятся 32% участников исследования. Отмечается, что обувь на каблуках положительно оценивают 33% мужчин.

Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.