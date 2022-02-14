Минкультуры приостановило обсуждение проекта политики по традиционным ценностям

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Министерство культуры России приостановило общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
Минкультуры приостановило обсуждение проекта политики по традиционным ценностям
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в обществе и профессиональной среде прозвучало много критики.

Также сообщается о необходимости поиска новых подходов к разработке документа.

14 октября 2021 года президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме назвал традиционные семейные ценности нравственной опорой и залогом успешного развития страны.

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