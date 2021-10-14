Путин назвал традиционные семейные ценности опорой страны

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме назвал традиционные семейные ценности нравственной опорой и залогом успешного развития страны.
Путин назвал традиционные семейные ценности опорой страны
  • AP

«Всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — сказал глава государства.

Он рассказал, что это подчас вызывает споры, в России даже слышат критику в этой связи.

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге.

Зампред Совета Федерации, зампред оргкомитета и председатель совета форума Галина Карелова ранее заявила, что в рамках мероприятия участники обсудят миссию женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также в сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить