Путин назвал традиционные семейные ценности опорой страны

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме назвал традиционные семейные ценности нравственной опорой и залогом успешного развития страны.

«Всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — сказал глава государства.

Он рассказал, что это подчас вызывает споры, в России даже слышат критику в этой связи.

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге.

Зампред Совета Федерации, зампред оргкомитета и председатель совета форума Галина Карелова ранее заявила, что в рамках мероприятия участники обсудят миссию женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также в сохранении планеты и реализации социальных преобразований.