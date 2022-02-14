Один человек погиб в результате ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

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Один человек погиб и ещё десять пострадали в результате ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Могойтуйском районе Забайкальского края.
Один человек погиб в результате ДТП с микроавтобусом в Забайкалье
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«В ДТП недалеко от посёлка Могойтуй пострадали 11 человек — один погиб на месте, девять доставлены в Агинскую центральную районную больницу», — цитирует ТАСС пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что пострадавший ребёнок отправлен на амбулаторное лечение, восемь человек госпитализированы.

Один пострадавший от госпитализации отказался.

Ранее в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Иркутской области пострадали четыре человека.

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