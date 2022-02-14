В Бурятии два подростка получили огнестрельные ранения

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В Бурятии двух подростков госпитализировали с огнестрельными ранениями нижних конечностей. По подозрению в преступлении задержан 29-летний отчим пострадавших детей.
В Бурятии два подростка получили огнестрельные ранения
  • Legion-Media
  • © Image Source/Julian Ward

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным ведомства, 13 февраля мать детей ушла к своей сестре в дом, чтобы помочь ей затопить печь.

В сообщении говорится, что подозреваемый вернулся домой пьяным и, не застав сожительницу на месте, на почве ревности взял ружьё и пошёл на её поиски.

Когда он обнаружил сожительницу, то начал с ней ругаться. На помощь матери пришли её сыновья.

«Первым на помощь матери спешил старший сын. В темноте, не разглядев ребенка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону мальчика ружьё и выстрелил. Заряд дроби попал потерпевшему по ногам», — заявили в СК.

Женщина схватилась за ружьё, но во время борьбы «подозреваемый произвёл ещё один выстрел, которым причинил ранение ног второму мальчику».

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицейскими. Детей госпитализировали и оказали им помощь.

«В настоящее время следователем ведётся допрос мужчины, после которого будет решён вопрос о предъявлении ему обвинения», — сообщили в Следственном комитете.

13 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Среднеуральске мужчина застрелил из ружья свою тяжелобольную супругу.

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