СК возбудил дело после того, как на Урале мужчина застрелил жену

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Среднеуральске мужчина застрелил из ружья свою тяжелобольную супругу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе осмотра места происшествия — квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного.

Ранее ТАСС сообщило о том, что в Свердловской области задержали мужчину, который открыл стрельбу.