СК возбудил дело после того, как на Урале мужчина застрелил жену

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Среднеуральске мужчина застрелил из ружья свою тяжелобольную супругу.
СК возбудил дело после того, как на Урале мужчина застрелил жену
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В ходе осмотра места происшествия — квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного.

Ранее ТАСС сообщило о том, что в Свердловской области задержали мужчину, который открыл стрельбу.

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