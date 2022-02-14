Военные ЦВО развернули в горах баннер в поддержку олимпийцев

Военнослужащие Центрального военного округа развернули на одной из вершин горного хребта Западный Саян баннер в поддержку российских спортсменов на Играх-2022 в Пекине.

«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), в поддержку российских спортсменов — участников зимних Олимпийских игр в Пекине, развернули баннер на одной из вершин хребта Западного Саяна», — цитирует РИА Новости пресс-службу ЦВО.

Отмечается, что в ходе акции около 50 военных с помощью горнолыжного снаряжения преодолели свыше 10 км с набором высоты.

В завершение восхождения ими был развёрнут баннер с олимпийскими кольцами.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к мужской национальной сборной по лыжным гонкам после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.