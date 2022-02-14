Военные ЦВО развернули в горах баннер в поддержку олимпийцев

Короткая ссылка
Военнослужащие Центрального военного округа развернули на одной из вершин горного хребта Западный Саян баннер в поддержку российских спортсменов на Играх-2022 в Пекине.
Военные ЦВО развернули в горах баннер в поддержку олимпийцев
  • © Минобороны России

«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), в поддержку российских спортсменов — участников зимних Олимпийских игр в Пекине, развернули баннер на одной из вершин хребта Западного Саяна», — цитирует РИА Новости пресс-службу ЦВО.

Отмечается, что в ходе акции около 50 военных с помощью горнолыжного снаряжения преодолели свыше 10 км с набором высоты.

В завершение восхождения ими был развёрнут баннер с олимпийскими кольцами.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к мужской национальной сборной по лыжным гонкам после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить