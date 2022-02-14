Военные ЦВО развернули в горах баннер в поддержку олимпийцев
- © Минобороны России
«Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), в поддержку российских спортсменов — участников зимних Олимпийских игр в Пекине, развернули баннер на одной из вершин хребта Западного Саяна», — цитирует РИА Новости пресс-службу ЦВО.
Отмечается, что в ходе акции около 50 военных с помощью горнолыжного снаряжения преодолели свыше 10 км с набором высоты.
В завершение восхождения ими был развёрнут баннер с олимпийскими кольцами.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к мужской национальной сборной по лыжным гонкам после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.