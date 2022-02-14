Пушков прокомментировал реакцию Зеленского по риторике США об Украине

Короткая ссылка
Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про Украину, предложив президенту США Джо Байдену посетить Киев.

«Приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, это выглядит странно с учётом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину, и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева.

Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

До этого Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить