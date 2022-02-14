Пушков прокомментировал реакцию Зеленского по риторике США об Украине

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский показал, что он не в курсе последних заявлений американцев про Украину, предложив президенту США Джо Байдену посетить Киев.

«Приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, это выглядит странно с учётом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину, и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева.

Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

До этого Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

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