Захарова сочла действия Соединённых Штатов по Украине «пропагандой войны»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Соединённых Штатов и Великобритании в настоящий момент являются «пропагандой войны» в чистом виде.

«То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны», — написала она в своем Telegram-канале.

По её словам, война воспрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года.

«Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом», — подытожила Захарова.

Ранее Захарова, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о «создании Москвой предлога» для «нападения» на Украину, посоветовала американскому политическому истеблишменту «не брать ещё один грех на душу».

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