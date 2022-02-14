Депутат Шхагошев прокомментировал запрос Киева на организацию встречи с Россией

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Депутат Госдумы Адальби Шхагошев оценил запрос Киева на организацию встречи с Россией и другими членами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов.

Об этом информирует РИА Новости.

По мнению Шхагошева, таким образом государства ЕС, не воспринявшие по-настоящему предложения России по гарантиям безопасности, намерены вернуться к диалогу через посредничество Украины.

«Сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьёзность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности и что Россия не отступит», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более существенный ответ на российские запросы.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в течение 48 часов.

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