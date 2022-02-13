В Москве за сутки госпитализированы 1047 пациентов с коронавирусом
- AP
За последние 24 часа в Москве зафиксировали 12 496 случаев заболевания коронавирусом.
Из-за COVID-19 в столице скончались 86 пациентов, а выздоровели в результате лечения 24 573 человека.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении пика заболеваний штаммом «омикрон» в столице.
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.