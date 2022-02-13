У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 10 метров

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В акваториях Берингова моря у берегов Камчатки и Командорских островов объявили штормовое предупреждение, возможны волны до 10 м высотой, сообщили в МЧС.

«В середине ночи 14 (февраля. — RT) в акватории Тихого океана, в подрайоне 11314, прогнозируется опасное волнение моря высотой 8—10 м, с распространением днём 14 февраля в Берингово море в район 11290, а также подрайоны 11311 и 11312 (Алеутский округ)», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили до 14 февраля «жёлтый» уровень погодной опасности по причине гололедицы.

Также в Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и мокрого снега.

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