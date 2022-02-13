В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 12 653 человека с коронавирусной инфекцией, накануне — 18 597.

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.