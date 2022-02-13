РИА Новости: желающих уехать с Байконура россиян расселят в 2022 году

Россияне, проживающие на Байконуре и желающие переехать оттуда в Россию, в текущем году получат сертификаты на покупку жилья. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов», — сообщает агентство.

Отмечается, что в настоящее время в очереди на отселение состоят 598 семей, 1399 человек.

Таким образом, этого должно хватить на всех жителей города, ожидающих переселения.

По информации источника, в среднем сертификат позволяет получить примерно 1,3 млн рублей на человека, поэтому полностью покупку жилья в России он не покрывает.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры.