В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию с ценами на квартиры

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры.

«Говорить о том, что падение цен происходит, некорректно. Нет никаких предпосылок для этого. Январь — это месяц праздника, полмесяца никто ничего не делает. В декабре рынок условно опустел, последний месяц в конце года — всегда повышенный спрос. Остаются непроданными квартиры по завышенным ценам», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в январе появляются квартиры по рыночным ценам — и их начинают покупать.

Как отметил Барсуков, может создаться впечатление, что цены снижаются, но это не так, просто структура предложений начала изменяться таким образом.

«Она в нормальное состояние приходит. Если мы будем сравнивать не с декабрём, а с ноябрём, например, то увидим, что ничего существенно не изменилось», — заключил эксперт.

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