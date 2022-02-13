В Нижегородской области задержали фигуранта дела о реабилитации нацизма

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Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области совместно с СОБР «Мираж» областного управления Росгвардии задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Росгвардии.

«Задержан подозреваемый в реабилитации нацизма», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году он разместил фотографию офицера нацистской Германии на сайте «Бессмертного полка».

В ходе обыска у подозреваемого изъят мобильный телефон, системный блок, флэш-карты, флаги, книга, травматический пистолет и патроны.

В отношении нижегородца заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 354.1 Уголовного кодекса России (реабилитация нацизма).

Ранее в Самарской области присяжные признали виновным мужчину, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

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