В Нижегородской области задержали фигуранта дела о реабилитации нацизма
«Задержан подозреваемый в реабилитации нацизма», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2020 году он разместил фотографию офицера нацистской Германии на сайте «Бессмертного полка».
В ходе обыска у подозреваемого изъят мобильный телефон, системный блок, флэш-карты, флаги, книга, травматический пистолет и патроны.
В отношении нижегородца заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 354.1 Уголовного кодекса России (реабилитация нацизма).
Ранее в Самарской области присяжные признали виновным мужчину, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».