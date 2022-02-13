В Нижегородской области задержали фигуранта дела о реабилитации нацизма

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области совместно с СОБР «Мираж» областного управления Росгвардии задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Росгвардии.