Ушаков: Путин обсудил с Байденом историю отношений между США и Россией
«(Путин. — RT) прошёлся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией», — заявил Ушаков.
Российский президент также напомнил, что в годы холодной войны СССР и США были «стопроцентно противниками», а в 1990-е годы были «вроде бы друзьями».
«Но даже тогда США и НАТО вели далеко неконструктивную линию в отношении России», — отметил помощник главы государства.
Ушаков подчеркнул, что именно тогда началось расширение области деятельности Североатлантического союза и альянс приблизился к российским границам.
Ранее Байден и Путин завершили телефонный разговор.
В Кремле назвали сбалансированной и деловой беседу Путина и Байдена.
В администрации США заявили, что считают состоявшийся ранее телефонный разговор лидеров двух государств профессиональным и содержательным.