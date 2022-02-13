Ушаков: Путин обсудил с Байденом историю отношений между США и Россией

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил историю взаимоотношений между Россией и США.

«(Путин. — RT) прошёлся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией», — заявил Ушаков.

Российский президент также напомнил, что в годы холодной войны СССР и США были «стопроцентно противниками», а в 1990-е годы были «вроде бы друзьями».

«Но даже тогда США и НАТО вели далеко неконструктивную линию в отношении России», — отметил помощник главы государства.

Ушаков подчеркнул, что именно тогда началось расширение области деятельности Североатлантического союза и альянс приблизился к российским границам.

Ранее Байден и Путин завершили телефонный разговор.

В Кремле назвали сбалансированной и деловой беседу Путина и Байдена.

В администрации США заявили, что считают состоявшийся ранее телефонный разговор лидеров двух государств профессиональным и содержательным.