Россия с 21 февраля возобновляет международные авиарейсы из пяти городов

Россия с 21 февраля возобновляет международные авиарейсы из Абакана, Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска и Якутска. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Принято решение о возобновлении с 21 февраля полётов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определённой для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учётом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Перед полётом гражданам рекомендовали сделать прививку от коронавируса.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали условия снижения стоимости туров в некоторые зарубежные страны в 2022 году.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.