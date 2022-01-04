В АТОР назвали условия снижения стоимости туров в некоторые зарубежные страны в 2022 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выразила мнение, что для восстановления доступного зарубежного туризма уже открыто достаточно стран. Однако для массового туризма доступны по цене пока только Турция и Египет.

Об этом она заявила в беседе с «Российской газетой».

Ломидзе отметила, что часть из уже открытых стран так и останутся дорогими для путешествий, так как это дальние направления — они и ранее не отличались низкими ценами. Речь о таких государствах, как Куба или Доминиканская Республика.

Но есть также страны, которые расположены ближе к России. Снижение стоимости туров туда произойдёт в случае возобновления чартерных рейсов. Например, это Кипр или Объединённые Арабские Эмираты.

«Даже если предположить, что ни одна страна для туристов больше не откроется, тот перечень направлений, который есть сейчас, может стать доступным при снятии любых ограничений на авиасообщение. Речь идёт о восстановлении чартерных рейсов», — сказала она.

Ранее Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.