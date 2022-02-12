Правительство одобрило выделение 76 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

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Правительство России одобрило выделение дополнительно более 76 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Правительство одобрило выделение 76 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности
  • Legion-Media

«Принятие проекта распоряжения правительства позволит обеспечить своевременную выплату ФСС пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте кабмина.

Как сообщает РИА Новости, ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что кабмин направит свыше 76 млрд рублей на сбалансированность бюджета ФСС на фоне роста числа людей, уходящих на больничные.

Ранее правительство России одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, дистанционно оказывающих консультативную помощь гражданам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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