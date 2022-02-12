Правительство России выделило более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение секвенирования штамма коронавируса «омикрон».

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Финансирование выделяется на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для исследования цепочек РНК в геноме вируса.

Ожидается, что выделенные средства позволят изучить не менее 57,2 тыс. проб.

Ранее правительство России одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, дистанционно оказывающих консультативную помощь гражданам с коронавирусной инфекцией COVID-19.