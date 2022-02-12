Правительство России выделило более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение секвенирования штамма коронавируса «омикрон».
Правительство России выделило более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»
  • Gettyimages.ru

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Финансирование выделяется на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для исследования цепочек РНК в геноме вируса.

Ожидается, что выделенные средства позволят изучить не менее 57,2 тыс. проб.

Ранее правительство России одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, дистанционно оказывающих консультативную помощь гражданам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить