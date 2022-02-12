Прокуратура: попавший в больницу мальчик из Энгельса воспитывался матерью-одиночкой

Мальчик, госпитализированный с множественными ранениями в Энгельсе, воспитывался матерью-одиночкой, задержанной после того, как ребёнка увезли в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре.

«Ребёнок воспитывается 29-летней матерью-одиночкой, семья в июле 2020 года переехала на постоянное место жительства в город Энгельс из города Аткарска и проживала в общежитии на улице Полтавской», — цитирует ведомство РИА Новости.

По поручению прокурора области Сергея Филипенко проводится проверка по факту покушения на мальчика.

Прокуратура также взяла под контроль расследование уголовного дела.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.