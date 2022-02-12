Прокуратура: попавший в больницу мальчик из Энгельса воспитывался матерью-одиночкой
- РИА Новости
«Ребёнок воспитывается 29-летней матерью-одиночкой, семья в июле 2020 года переехала на постоянное место жительства в город Энгельс из города Аткарска и проживала в общежитии на улице Полтавской», — цитирует ведомство РИА Новости.
По поручению прокурора области Сергея Филипенко проводится проверка по факту покушения на мальчика.
Прокуратура также взяла под контроль расследование уголовного дела.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.