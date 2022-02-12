Робот «Маркер» испытали в качестве комплекса ПВО

Короткая ссылка
Российский робототехнический комплекс «Маркер» успешно испытан в качестве комплекса ПВО «ближней руки», сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Робот «Маркер» испытали в качестве комплекса ПВО
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

«Когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО «ближней руки» для поражения беспилотников на небольших расстояниях», — цитирует РИА Новости Дудорова.

По его словам, сейчас есть тенденция применения дронов-камикадзе, действующих по программе, без связи с пунктами управления.

Он отметил, что противостоять таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно.

Для борьбы с роями дронов «Маркер» оснащён РЛС, которая способна распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания.

Ранее стало известно, что испытания нового варианта российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» со спутниковой связью начнутся в I квартале 2022 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить