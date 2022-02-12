Робот «Маркер» испытали в качестве комплекса ПВО
- РИА Новости
- © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
«Когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО «ближней руки» для поражения беспилотников на небольших расстояниях», — цитирует РИА Новости Дудорова.
По его словам, сейчас есть тенденция применения дронов-камикадзе, действующих по программе, без связи с пунктами управления.
Он отметил, что противостоять таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно.
Для борьбы с роями дронов «Маркер» оснащён РЛС, которая способна распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания.
Ранее стало известно, что испытания нового варианта российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» со спутниковой связью начнутся в I квартале 2022 года.