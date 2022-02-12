Суд оштрафовал ректора вуза в Дагестане на 30 тысяч рублей

Советский районный суд Махачкалы оштрафовал бывшего ректора Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева на 30 тыс. рублей.

«Суд счёл возможным удовлетворить ходатайство следствия, прекратив уголовное дело в отношении Маммаева С.Н. и назначив ему судебный штраф в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении суда.

Согласно версии следствия, в 2018 году Маммаев приказал принять на должность на полставки зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медуниверситета своего племянника.

При этом ему было известно, что будет исполнять трудовые обязанности.

15 октября 2021 года Белореченский районный суд признал виновными сотрудников филиала Адыгейского государственного университета.