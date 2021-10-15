На Кубани вынесли приговор по делу о продаже дипломов

Белореченский районный суд признал виновными сотрудников филиала Адыгейского государственного университета.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что в 2013 году директор филиала создал группу, чтобы продавать дипломы, которые не обучались в вузе, и за деньги помогать с поступлением.

В сообщении говорится, что директору помогали четыре специалиста по учебной работе, а также дочь, которую назначили новым директором (по факту отец продолжал выполнять обязанности руководителя).

Также отмечается, что в 2013 — 2019 годах они получили 18 взяток на общую сумму более 5 млн рублей.

Подсудимые получили от 7 лет 2 месяцев до 8 лет 6 месяцев колоний общего и строгого режимов, штрафы, а также запрет заниматься образовательной деятельностью от 4 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что ректор самарского вуза СГЭУ стал фигурантом уголовного дела.