В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона 12 февраля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что президент России Владимир Путин планирует провести 12 февраля телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Действительно, на завтра (у Путина. — RT) запланирован разговор с Макроном», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев.
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