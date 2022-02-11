В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Макрона 12 февраля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что президент России Владимир Путин планирует провести 12 февраля телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Действительно, на завтра (у Путина. — RT) запланирован разговор с Макроном», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев.