Психолог Друма рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях

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Психолог и гештальт-терапевт Елена Друма рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.
Психолог Друма рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях
  • Gettyimages.ru
  • © Bronek Kaminski

«Во-первых, не стоит принимать на свой счёт все высказывания посторонних людей. Социальные сети — это зеркало. Каждый видит в нём себя. Иногда какая-то мысль или деталь на фото вызывает настолько яркую реакцию, что человек не может промолчать или пройти мимо — ему обязательно надо высказать своё крайне ценное мнение. Но почти наверняка это будет проекция его чувств и эмоций», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, нужно понимать, что большинство негативных комментариев свидетельствуют о сомнениях, чувствах и страхах их авторов.

Как отметила Друма, если появилось ощущение, что комментатор просто нападает, а не обсуждает тему, лучше сразу прекратить общение.

«Иногда бывают ситуации, когда ответить просто необходимо, например критикующий публично нападает на результаты вашей работы. В этом случае я советую взять паузу: подышать, посмотреть в окно, сходить в душ, налить себе чаю. Когда чувства, вызванные критикой, схлынут, ещё раз перечитайте комментарий и попробуйте отделить факты от эмоций», — посоветовала эксперт.

Она пояснила, что отвечать нужно на конкретные претензии, а не на субъективное мнение.

Ранее психотерапевт Анна Чернигова рассказала о признаках, по которым можно определить, что ребёнок подвергается буллингу в интернете.

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