Шойгу выразил готовность рассмотреть восстановление военного взаимодействия с Британией
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Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России.
Как пишет РИА Новости, «на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран».
«В Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии», — отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны достигли понимания касательно продолжения контактов по линии оборонных ведомств.
В свою очередь, Уоллес по итогам переговоров с Шойгу высказался в поддержку налаживания каналов коммуникаций между британскими и российскими военными.