Шойгу выразил готовность рассмотреть восстановление военного взаимодействия с Британией

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в рамках встречи с британским министром обороны Беном Уоллесом заявил, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановлению взаимодействия по военной линии с Великобританией.
Шойгу выразил готовность рассмотреть восстановление военного взаимодействия с Британией
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Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России.

Как пишет РИА Новости, «на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран».

«В Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны достигли понимания касательно продолжения контактов по линии оборонных ведомств.

В свою очередь, Уоллес по итогам переговоров с Шойгу высказался в поддержку налаживания каналов коммуникаций между британскими и российскими военными.

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