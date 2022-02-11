Омбудсмен Волынец прокомментировала идею о социальных нянях

Омбудсмен по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала идею о социальных нянях.

«Необходимо по аналогии с социальными службами, осуществляющими уход за пожилыми гражданами, нанимать социальных нянь, которые будут оплачиваться государством. Нужно оказывать такую поддержку», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, речь идёт скорее о нескольких визитах в неделю примерно на полдня, а не о работе на полный день.

Как считает Волынец, необходимо готовить нормативные документы и готовить социальных нянь.

«Такая помощь эффективно скажется на микроклимате в семье, на демографической ситуации», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести государственную социальную услугу по обеспечению многодетных семей нянями либо внедрить практику оплаты их услуг средствами материнского капитала. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.