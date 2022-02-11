Дирижёр Валерий Гергиев заболел коронавирусом

Дирижёр оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов заболели коронавирусом. Об этом сообщили в Национальной академии Святой Цецилии.

«В связи с подтверждением положительного результата на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра... отменяется», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, выступление оркестра должно было состояться в субботу, 12 февраля, в Риме.

Ранее сообщалось, что британский принц Чарльз также заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и был отправлен на самоизоляцию.