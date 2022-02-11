Дирижёр Валерий Гергиев заболел коронавирусом
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- РИА Новости
«В связи с подтверждением положительного результата на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра... отменяется», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, выступление оркестра должно было состояться в субботу, 12 февраля, в Риме.
Ранее сообщалось, что британский принц Чарльз также заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и был отправлен на самоизоляцию.