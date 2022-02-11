Юрист Юрьев рассказал, как получить компенсацию при падении сосульки
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- РИА Новости
«У каждого объекта недвижимости, на котором образовалась сосулька, есть собственник. Он несёт бремя содержания своего имущества. Если собственник сам обслуживает здание, в этом случае он несёт ответственность за возмещение вреда», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, если речь идёт о жилом доме или доме, который обслуживается управляющей компанией либо другой организацией, тогда все претензии нужно предъявлять им.
«Последовательность действий должна быть такова, чтобы зафиксировать факт падения наледи именно в этом месте и на этого человека. В качестве доказательств здесь подойдут свидетельские показания, документы из полиции о происшествии. При возможности желательно место происшествия сфотографировать», — пояснил Юрьев.
Как добавил эксперт, пострадавший может рассчитывать на возмещение материального и морального ущерба.
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