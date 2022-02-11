Юрист Юрьев рассказал, как получить компенсацию при падении сосульки

Юрист, специалист в сфере гражданского права Родион Юрьев рассказал, как получить компенсацию при падении сосульки.

«У каждого объекта недвижимости, на котором образовалась сосулька, есть собственник. Он несёт бремя содержания своего имущества. Если собственник сам обслуживает здание, в этом случае он несёт ответственность за возмещение вреда», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если речь идёт о жилом доме или доме, который обслуживается управляющей компанией либо другой организацией, тогда все претензии нужно предъявлять им.

«Последовательность действий должна быть такова, чтобы зафиксировать факт падения наледи именно в этом месте и на этого человека. В качестве доказательств здесь подойдут свидетельские показания, документы из полиции о происшествии. При возможности желательно место происшествия сфотографировать», — пояснил Юрьев.

Как добавил эксперт, пострадавший может рассчитывать на возмещение материального и морального ущерба.

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