Юрист Юрьев рассказал, как получить компенсацию при падении сосульки

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Юрист, специалист в сфере гражданского права Родион Юрьев рассказал, как получить компенсацию при падении сосульки.
Юрист Юрьев рассказал, как получить компенсацию при падении сосульки
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«У каждого объекта недвижимости, на котором образовалась сосулька, есть собственник. Он несёт бремя содержания своего имущества. Если собственник сам обслуживает здание, в этом случае он несёт ответственность за возмещение вреда», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если речь идёт о жилом доме или доме, который обслуживается управляющей компанией либо другой организацией, тогда все претензии нужно предъявлять им.

«Последовательность действий должна быть такова, чтобы зафиксировать факт падения наледи именно в этом месте и на этого человека. В качестве доказательств здесь подойдут свидетельские показания, документы из полиции о происшествии. При возможности желательно место происшествия сфотографировать», — пояснил Юрьев.

Как добавил эксперт, пострадавший может рассчитывать на возмещение материального и морального ущерба.

Ранее заместитель председателя Союза юристов Москвы доктор юридических наук Александр Толмачёв рассказал, что делать, если при уборке крыш повреждён автомобиль или балкон.

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