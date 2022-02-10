Юрист Толмачёв дал советы на случай причинения ущерба при уборке крыш

Заместитель председателя Союза юристов Москвы доктор юридических наук Александр Толмачёв рассказал, что делать, если при уборке крыш повреждён автомобиль или балкон.

«Если крыша в многоквартирном доме является общим имуществом всех собственников и эта крыша была передана управляющей компании или жилищному кооперативу, чтобы они эксплуатировали и чистили её, то ответственность за повреждение общего имущества несёт организация, а козырёк балкона является общим имуществом», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, если балкон не является общим имуществом, то любое повреждение касается только потерпевшего, и в таком случае можно потребовать компенсацию от управляющей компании (УК). Если балкон действительно сломали, УК должна возместить ущерб или деньгами, или работами, уточнил юрист.

Что касается автомобиля, то перед чисткой крыш обычно вешают объявление с просьбой убрать машины из зоны работ. Если собственник этого не сделал, то виноват он сам. Как отметил Толмачёв, страховая компания не возместит ущерб, даже если автомобиль был полностью застрахован по каско.

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