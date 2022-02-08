Адвокат Шагин прокомментировал ситуации с возмещением ущерба за перепады напряжения в квартире

Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин прокомментировал ситуации с возмещением ущерба за перепады напряжения в квартире.

«К сожалению, большинство УК добровольно возмещать ущерб, возникший из-за скачка напряжения, не желают, хотя коммунальщики являются эксплуатантами всех сетей многоквартирного дома, а значит, несут за них полную ответственность», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, чаще всего управляющая компания не составляет акт о резком изменении напряжения, и тогда доказать причинно-следственную связь между порчей дорогостоящей техники и скачком практически невозможно.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как жители многоквартирных домов могут сменить управляющую компанию, если их перестают устраивать качество услуг или цены.