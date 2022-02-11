Четыре человека погибли в результате ДТП в Калмыкии

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Калмыкии погибли четыре человека, ещё один пострадал. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Калмыкии
  • РИА Новости

По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ-2121», ещё один человек госпитализирован.

«Следственным отделением МО МВД России «Сарпинский» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, ход расследования данного дела поставлен на контроль прокуратуры.

Ранее в результате ДТП при участии 16 автомобилей в Тульской области пострадали восемь человек, в общей сложности, столкнулись порядка 30 машин.

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