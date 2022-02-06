В ДТП с участием 16 автомобилей в Тульской области пострадали восемь человек

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В результате ДТП при участии 16 автомобилей в Тульской области пострадали восемь человек, в общей сложности столкнулись порядка 30 машин.
В ДТП с участием 16 автомобилей в Тульской области пострадали восемь человек
  • РИА Новости

«На 126-м км автодороги М2 «Крым», по предварительной информации, произошло столкновение 13 единиц транспортных средств, в которых предварительно пострадали семь человек, трое из которых — несовершеннолетние», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

В километре от места массовой аварии произошла ещё одна, в ходе которой столкнулись три автомобиля. Сообщается об одной пострадавшей.

В прокуратуре Тульской области отметили, что авария произошла при участии примерно 30 машин.

Ранее сообщалось о массовом ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей на 61-м км внутренней стороны МКАД перед развязкой с Рублёвским шоссе.

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