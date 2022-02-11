Военнослужащие ЧФ проверили эффективность противодиверсионной обороны военно-морских баз

Черноморский флот провёл комплексное учение по противодиверсионной обороне пунктов базирования в Крымской и Новороссийской военно-морских базах. Учения были приближены к реальной боевой обстановке.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Была проверена эффективность работы системы противоподводно-диверсионной обороны военно-морских баз флота. Оценивался уровень подготовки органов военного управления флотских объединений по оперативному решению задач борьбы с диверсионными группами условного противника», — сообщила пресс-служба ЧФ.

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих, корабли и суда, в том числе быстроходные противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.